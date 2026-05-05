Служив у лавах ЗСУ: клуб УПЛ призначив нового головного тренера

"Кудрівка" / facebook.com/Kudrivka

Реклама

Футбольний клуб "Кудрівка", який виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), призначив Олександра Протченка новим головним тренером.

Про це повідомила пресслужба клубу з однойменного села Чернігівської області.

Протченко працює у структурі клубу шостий рік в ролі тренера і технічного директора. Останні три місяці він очолював юнацьку команду "Кудрівки".

Реклама

На посаді керманича команди 33-річний фахівець замінив Василя Баранова, якого напередодні було звільнено.

Протченко має досвід роботи в українських клубах: "Арсенал-Київ" U-16, U-17 (старший тренер, 2016-2019), СК "Чайка" (асистент тренера, 2018-2020), "Кудрівка" (головний тренер, 2021-2022). Від 2023 до 2026 року працював на посаді технічного директора.

Окремої поваги заслуговує його шлях поза футболом. Від 2022 до 2025 року Олександр ніс службу в лавах Збройних Сил України та є ветераном російсько-української війни.

Олександр Протченко / facebook.com/Kudrivka

Наразі "Кудрівка", яка проводить дебютний сезону в УПЛ, посідає 13-те місце в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Реклама

Безвиграшна серія команди триває уже 8 матчів, 5 з яких вона програла. В останньому поєдинку "Кудрівка" 3 травня зіграла внічию з "Оболонню" (1:1).

У наступному турі УПЛ "Кудрівка" 8 травня на виїзді зустрінеться з "Колосом".

Новини партнерів