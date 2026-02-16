Валерій Харчишин іронічно переспів хіт "Вже не сам" і насмішив появою в кліпі в образі сома

Кадр із кліпу "Вже не сом"

Реклама

Фронтмен українського гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин іронічно переспівав хіт "Вже не сам".

Прем'єра композиції відбулась далекого 2003 року, а це ж вона отримала друге дихання. І не просто так, а заради важливої благодійної місії. Річ у тім, що гурт "Друга Ріка" долучився до збору коштів на підтримку ГРУ МО України. Ціль – зібрати 15 мільйонів гривень на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони та серверне обладнання.

Тож, заради підтримки благодійного збору колектив представ рімейк старого хіта, який отримав назву "Вже не сом", а також оновлений кліп, де неочікувано з'являються відомі гумористи Марк Куцевалов, Артем Дамницький та "Бампер та Сус".

Реклама

Кадр із кліпу "Вже не сом"

"Я пам’ятаю наші перші репетиції. Ми дуже ретельно готувалися до знімань кліпу, ще за місяць до початку виїжджали на Дніпро, оглядали локацію. Валерій пірнав, а я ловив його у воді — був таким собі імпровізованим рибалкою. Найдовше Харчишин пробув під водою майже три хвилини. Валерій вчився бути сомом, і це було дуже цікаво й захопливо. Мене щиро здивувало це перевтілення — у нього все вийшло", — жартує Куцевалов.

У центрі ролика "Вже не сом" — ліричний герой, який проходить шлях внутрішньої трансформації. За сюжетом, саме на цьому озері 1976 року нібито впіймали найбільшого сома в історії Києва. Подейкують, що той самий рибалка був у чорній косусі — такій самій, у якій у ролику з'являється фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

"Пісня "Вже не сом" допомагає зібрати кошти для ГУР — наша мета 15 мільйонів гривень. Вона набула нових сенсів і має виконати своє пряме призначення. Кожен нормальний гурт, який давно на сцені, має самокритику й спокійно ставиться до таких експериментів", — коментує нову роботу Валерій Харчишин.

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська потішила новинкою. Артистка випустила пісню "Про любов я просила Бога", якою оригінально вітала чоловіка з 12-ю річницею шлюбу.