Курс валют на 14 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,43 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 15 копійки) та злотого (впав на 6 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,43 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,75 (-15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,93 (-6 коп.)

Нагадаємо, гривня останнім часом зміцнюється, долар поступово дешевшає і опустився нижче приблизно 44 грн. Водночас євро залишається більш нестабільним і становить понад 50 грн. Така ситуація пояснюється високою пропозицією валюти на ринку, відносно слабким попитом та реакцією НБУ. Експерти зазначають, що зараз немає підстав для панічної купівлі валюти. Більш раціональною стратегією є поступове накопичення і диверсифікація заощаджень між гривнею, доларом і євро.