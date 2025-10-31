Місячна ціна на газ в Україні знову зросла: з’явилися тарифи на листопад

Ціни на газ / © УНІАН

Постачальники природного газу в Україні оприлюднили нові ціни на листопад, і місячні тарифи знову показали зростання. Один із постачальників підвищив вартість газу майже на 6 грн/м³, побивши жовтневий рекорд.

Про це повідомляє «Газправда».

Наразі на ринку постачання газу для населення працюють дев’ять компаній. Чотири з них пропонують виключно фіксовані річні тарифи, тоді як ще п’ять — дають змогу обирати між річною та змінною місячною пропозицією.

У листопаді вартість газу за місячними тарифами коливається від 8,46 до 29,99 грн за кубометр, тоді як річні тарифи залишаються в межах 7,79 — 9,99 грн/м³.

Більшість українських споживачів — понад 12 млн домогосподарств (98%) — отримують газ від компанії «Нафтогаз України» за стабільною ціною 7,96 грн за кубометр.

Ціни на газ у листопаді 2025 року

Комерційні місячні пропозиції:

ТОВ «ГК Нафтогаз України» — 7,96 грн/м³

ТОВ «Тернопільоблгаз збут» — 7,96 грн/м³

ТОВ «Прикарпат Енерго Трейд» — 7,98 грн/м³

ТОВ «Галнафтогаз» ПП «ОККО Контракт» — 7,99 грн/м³

ТОВ «Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 грн/м³

ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 грн/м³

ТОВ «Енерджі Трейд Груп» — 9,977 грн/м³

ТОВ «Львівенергозбут» — 27,60 грн/м³

ТОВ «Рітейл Сервіс» ТМ «СвітлоГаз» — 29,99 грн/м³.

Нагадаємо, на початку жовтня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд, через посилення атак РФ на енергетику, вирішив зберегти стабільні тарифи на газ до весни 2026 року. Для цього подовжено дію спецобов’язків на ринку газу, зафіксувавши ціни до 31 березня 2026 року для населення на рівні 7 420 грн за 1000 куб. м (з ПДВ).