Польська блокада кордону підійме ціни в Україні: що здорожчає і чи буде дефіцит

Українські оператори змушені оминати кордон з Польщею та їхати через Румунію і Угорщину, а це суттєво збільшує вартість кожного рейсу.

Блокада кордону польськими протестувальниками невідворотно призведе до зростання в Україні цін на низку товарів для кінцевих споживачів. Усе тому, що оператори змушені шукати альтернативні маршрути постачання продукції, і це збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

Через блокаду кордону в Україні здорожчає низка товарів

В Асоціації зазначили, що ситуація з блокадою на кордоні набуває "критичного масштабу", адже загальний час очікування на перетин пунктів пропуску в деяких випадках сягає місяця.

Також читайте Блокування кордону: в Польщі анонсували переговори з фермерами

"Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, зокрема через сусідні держави (Угорщину чи Румунію), що призводить до труднощів та подовження терміну доставки на 2-3 дні. А це збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Невідворотно, це призведе до зростання цін на ряд товарів для кінцевих споживачів", – зазначається в заяві.

Загроза дефіциту товарів в Україні

Там також вказали, що українські виробники стикаються з відсутністю необхідних закордонних компонентів, обладнання чи упаковки. Як наслідок може виникнути дефіцит певних категорій товарів на ринку України, з огляду на важливість цих імпортних елементів.

"Для розуміння: тільки для однієї великої торговельної мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть сягати приблизно 100 млн грн щотижня", – наголосили в АРУ.

Там зазначили, що особлив критична ситуація складеться для мереж, що імпортують продукти, зокрема овочі, фрукти, рибу, крупи та молочні продукти, якщо вони не зможуть забезпечити належний температурний режим.

Читайте провідні новини дня:

Українці відмовляються від польських товарів

Окрім того, у зв’язку з ситуацією на кордоні зросла хвиля відмови українців від польських товарів. Це символічний знак протесту проти дій, які сприймаються як несправедливі.

"Цей емоційний вибір, зроблений споживачами, відображає більше, ніж просто економічне рішення; він виявляє глибоку розчарованість та заклик до поваги та розуміння", – йдеться в заяві АРУ.

Нагадаємо, напередодні директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн повідомив, що у зв’язку з блокуванням поляками кордону та через потребу об'їжджати цю ділянку під час імпорту скрапленого газу це пальне може здорожчати на 3 грн/л.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський викликає президента і прем'єра Польщі на кордон! І сам приїде!

Читайте також: