Світла менше, а платіжки більші: чому рахунки за електроенергію не зменшуються

Платіжки

Попри жорсткі графіки відключень електроенергії, багато українців і далі отримують високі суми у платіжках. Причин кілька – і вони не завжди пов’язані безпосередньо з кількістю годин без світла.

Про це розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі “Суспільного”.

Перш за все, він звернув увагу на особливість розрахункового періоду. В Україні споживачі оплачують електроенергію, використану в попередньому місяці. Тобто платіжки, які надходять у січні, фактично відображають споживання за грудень. А грудень був холоднішим, із меншими або нерівномірними обмеженнями електропостачання, що й позначилося на підсумкових сумах.

За словами Коваленка, реальний вплив січневих відключень стане помітним лише у лютневих рахунках, і то не для всіх – усе залежить від поведінки конкретного домогосподарства.

Друга поширена причина – несвоєчасна передача показників лічильника. Якщо споживач не подає дані в установлені строки, енергокомпанія нараховує оплату за середнім показником споживання. Він формується на основі минулих періодів, коли світло було більш стабільним. У результаті рахунок може не відповідати реальному обсягу споживання під час відключень.

Третій фактор – зміна споживчої поведінки. За даними YASNO, масові блекаути не завжди означають економію. На прикладі Києва компанія зафіксувала, що близько 50% споживачів не зменшили використання електроенергії взагалі, а ще 26% – навіть збільшили його. Причина –активне використання павербанків, акумуляторів і зарядних станцій, а також одночасне вмикання енергоємних приладів у години, коли світло з’являється.

Лише близько чверті домогосподарств реально скоротили споживання. У багатьох випадках економія під час відключень нівелюється піковими навантаженнями після відновлення електропостачання – коли одночасно запускають пральні машини, бойлери, обігрівачі та заряджають усю техніку.

У компанії наголошують: сума в платіжці напряму залежить від того, скільки електроенергії зафіксував лічильник. Тому навіть багатогодинні відключення не гарантують менших витрат, якщо фактичне споживання не зменшується.

Енергетики не виключають, що рахунки за лютий можуть бути нижчими, але лише за умови реальної економії, рівномірного навантаження та вчасної передачі показників лічильника. Саме ці фактори залишаються ключовими в умовах енергетичної кризи.

Нагадаємо, після масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в ніч проти 24 січня у Києві без електропостачання залишаються понад 800 тисяч споживачів, а енергосистема працює в умовах суттєвого дефіциту потужності.