Українцям можуть підвищити зарплати: наскільки та кого це торкнеться

В Україні можуть переглянути заробітну плату працівників апаратів судів за рахунок нових коефіцієнтів підвищення. З такою ініціативою Вища рада правосуддя (ВРП) звернулася до Кабінету міністрів.

Наскільки можуть зрости зарплати у працівників судів

Згідно з проєктом постанови, розмір доплат прямо залежатиме від інтенсивності роботи конкретної установи. ВРП пропонує таку шкалу коефіцієнтів:

1,2 — за перевищення нормативного навантаження на 20%;

1,3 — за перевищення навантаження на 100%;

1,4 — за перевищення навантаження на 200%.

Перелік судів, працівники яких отримуватимуть підвищені оклади, щоквартально визначатиме Державна судова адміністрація за погодженням із ВРП.

Чому переглядають рівень зарплат

Повідомляється, що зарплати хочуть переглянути через величезне навантаження на суди під час війни. У Вищій раді правосуддя пояснюють: через низькі виплати кваліфіковані фахівці звільняються. Це може паралізувати роботу судів, і громадянам буде важче захистити свої права.

Запровадження коефіцієнтів має на меті:

усунути дисбаланс у виплатах;

зберегти кадровий потенціал;

забезпечити безперервність судового процесу та незалежність системи.

Зараз документ розглядає уряд. У Вищій раді правосуддя наголошують: рішення потрібно ухвалити якнайшвидше, щоб суди могли нормально працювати навіть у складних умовах війни.

