Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Японія дає ще $100 мільйонів для підтримки України та підтримує жорсткі санкції проти РФ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Японія дає ще $100 мільйонів для підтримки України та підтримує жорсткі санкції проти РФ

УНІАН

Зеленський подякував Японії за потужну підтримку України.

Японія виділяє ще 100 млн дол. для підтримки України у протистоянні Російській Федерації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Японії Кішіду Фуміо. Подякував за потужну підтримку України в протидії агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні Японія підтримала рішення західних країн заблокувати російським банкам доступ до системи SWIFT. Держава також запровадить санкції проти президента РФ Володимира Путіна та надасть Україні 100 млн дол.. екстреної гуманітарної допомоги.

Підтримка світу: якими будуть нові санкції проти Росії

Підтримка світу: якими будуть нові санкції проти Росії

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація