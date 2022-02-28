Японія дає ще $100 мільйонів для підтримки України та підтримує жорсткі санкції проти РФ

Японія дає ще $100 мільйонів для підтримки України та підтримує жорсткі санкції проти РФ

Зеленський подякував Японії за потужну підтримку України.

Японія виділяє ще 100 млн дол. для підтримки України у протистоянні Російській Федерації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Провів перемовини з прем'єр-міністром Японії Кішіду Фуміо. Подякував за потужну підтримку України в протидії агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні Японія підтримала рішення західних країн заблокувати російським банкам доступ до системи SWIFT. Держава також запровадить санкції проти президента РФ Володимира Путіна та надасть Україні 100 млн дол.. екстреної гуманітарної допомоги.