Астрологиня назвала знаки зодіака, які не люблять ризикувати

Є й ті - і їх досить багато - хто вважає за краще діяти спокійно, не поспішаючи і без обтяжливих обставин, які можуть як допомогти з успіхом вийти із ситуації, так і ускладнити її.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не люблять ризикувати.

Козоріг

Козероги люблять, коли все - хоч би якої сфери життя це стосувалося - йде за планом, а ризик може його порушити. Часто представники знака свідомо зменшують свої домагання та намічають менш високі вершини, на які вони гарантовано зможуть "залізти", нерозважливі - тобто, ризиковані - дії можуть цьому завадити.

Телець

Тельці - з огляду на притаманну їм лінь - не люблять робити різких рухів тіла, а ризик пов'язаний з ними найбезпосереднішим чином. Замість цього представники знака вважають за краще обмежуватися найнеобхіднішими діями, чекаючи, що все інше має скластися саме собою - як правило, так і відбувається.

Рак

У Раків будь-які ризиковані дії пов'язані з гострими і глибокими переживаннями: вони весь час чекають, що щось піде не так, і замість удачі, на яку вони розраховували, на них чекає серйозний провал. Унаслідок цього вони так сильно себе мучать, що наступного разу воліють відмовитися від ризику, навіть якщо він обіцяє рідкісний прибуток.

