ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 28 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Корона

Корона / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: спілкуючись з оточенням, бажано стежити за своїми емоціями, щоб не спровокувати небажаного конфлікту.

Символ дня: корона.

Стихія дня: вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань — за перших же симптомів важливо одразу ж звернутися по допомогу до лікаря

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо — особливо смажене, бобові і випічку.

Стрижка дня: можна стригтися і змінювати вигляд загалом.

Магія і містика дня: ворожачи, можна отримати відповідь практично на будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які вона має.

Табу дня: не можна використовувати колючі та ріжучі предмети, навіть якщо йдеться про столові прилади.

Цитата дня: «Помста є насолода душі дрібної і низької» (Децим Юній Ювенал).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie