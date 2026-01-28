Астрологічний прогноз на 28 січня

Корона / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: спілкуючись з оточенням, бажано стежити за своїми емоціями, щоб не спровокувати небажаного конфлікту.

Символ дня: корона.

Стихія дня: вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань — за перших же симптомів важливо одразу ж звернутися по допомогу до лікаря

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо — особливо смажене, бобові і випічку.

Стрижка дня: можна стригтися і змінювати вигляд загалом.

Магія і містика дня: ворожачи, можна отримати відповідь практично на будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які вона має.

Табу дня: не можна використовувати колючі та ріжучі предмети, навіть якщо йдеться про столові прилади.

Цитата дня: «Помста є насолода душі дрібної і низької» (Децим Юній Ювенал).

