- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 29 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли не варто займатися новим видом діяльності, навіть якщо йдеться лише про домашню роботу — через відсутність досвіду уникнути помилок не вдасться.
Символ дня: Вогнедишний Дракон.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий.
Щасливі камені дня: вогняний опал, сердолік, гематит.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у важкій формі, тому потрібно відразу ж вживати заходів.
Харчування дня: необхідно скоротити вживання будь-якої рідини, включно з першими стравами, вона може погано позначитися на самопочутті та стані здоров’я загалом.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Дачні роботи дня: бажано висаджувати на розсаду насіння рослин з їстівною кореневою частиною.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, пов’язані з магічною силою напівдорогоцінного каміння.
Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про її внутрішні проблеми, а заодно підкажуть, як їх вирішити.
Табу дня: столові прилади, що впали, — ложки, вікі та ножі — можуть стати передвісником неприємностей.
Цитата дня: «Найбільше щастя в житті — це впевненість, що тебе люблять» (Віктор Гюго).
