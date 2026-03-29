Як самостійно вирощувати часник і забути про закупи на ринку

Часник / © Getty Images

Часник — одна з найстійкіших культур для саду. Він природно стійкий до шкідників і непогано переносить посуху. Як розповідає автор сторінки Gardening with Ish, можна просто залишити зубчики у землі та поливати їх час від часу, поки вони не будуть готові до збору. Навіть якщо ваш часник почав проростати та пустив корінці, не поспішайте його викидати, адже цей зубчик стане новою головкою вже в червні-липні.

Для садіння обирайте великі горщики чи відкриті грядки. Зубчики садять удвічі глибше, ніж висота самого зубчика, щоб коренева система мала місце для розвитку. Під час зими вони поступово нарощують корені у багатому органічному ґрунті, а навесні починають активно зростати.

Коли збирати та як зберігати

Часник готовий до збору, коли його листя починає жовтіти та підсихати. Тоді головку акуратно виймають з землі та залишають сушитися на компості чи відкритому повітрі, поки шкірка не стане хрусткою. Після цього часник можна зберігати, перев’язавши у пучки, у темному та сухому місці і він залишиться свіжим до кінця зими.

Садівник додає, що ця проста система дозволяє йому кожного року отримувати нові головки та не купувати часник у магазині.

Користь методу

Вирощування власного часнику — не лише бюджетний варіант. Це ще й можливість створити екологічний, здоровий продукт без хімії. Часник природно відлякує шкідників і не потребує спеціальних добавок для росту. До того ж догляд за ним мінімальний: полив, сонце та багатий ґрунт і ви щороку отримуєте повноцінні, ароматні головки.

Вирощування часнику вдома — просте та приємне заняття, доступне навіть для початківців. Один зубчик, трохи терпіння та органічний ґрунт і ваш сад або балкон буде забезпечений ароматним часником на весь рік. Тепер можна назавжди забути про закупи на ринку та насолоджуватися власним врожаєм у будь-якій страві.