Астрологічний прогноз на 30 березня

Астрологічна порада дня: від початку нових справ і ухвалення важливих рішень, незважаючи на понеділок, краще відмовитися, натомість можна — і потрібно — займатися доброчинністю, яка стане не тільки благородною, а й вигідною справою.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку нових справ і ухвалення важливих рішень, незважаючи на понеділок, краще відмовитися, натомість можна — і потрібно — займатися доброчинністю, яка стане не тільки благородною, а й вигідною справою.

Символ дня: серце.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий, аквамарин.

Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: під ударом — ймовірні збої в роботі серцево-судинної системи, щоб хвороби, що почалися в цей час, не стали хронічними, потрібно вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: їжа має бути легкою, від жирних і важких страв потрібно відмовитися, замінивши їх овочами, фруктами і зеленню.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий — результат, м’яко кажучи, не потішить.

Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садово-городніми роботами.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують чарівну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які вона має.

Табу дня: необхідно дотримуватися обережності щодо води, особливо небезпечно розливати її — це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Дурніше за оптимізм може бути тільки песимізм» (Трістан Бернар).

