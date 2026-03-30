Астрологічний прогноз на 30 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: від початку нових справ і ухвалення важливих рішень, незважаючи на понеділок, краще відмовитися, натомість можна — і потрібно — займатися доброчинністю, яка стане не тільки благородною, а й вигідною справою.
Символ дня: серце.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий, аквамарин.
Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: під ударом — ймовірні збої в роботі серцево-судинної системи, щоб хвороби, що почалися в цей час, не стали хронічними, потрібно вчасно звернутися до лікаря.
Харчування дня: їжа має бути легкою, від жирних і важких страв потрібно відмовитися, замінивши їх овочами, фруктами і зеленню.
Стрижка дня: для стрижки день несприятливий — результат, м’яко кажучи, не потішить.
Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садово-городніми роботами.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують чарівну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які вона має.
Табу дня: необхідно дотримуватися обережності щодо води, особливо небезпечно розливати її — це може стати поганою прикметою.
Цитата дня: «Дурніше за оптимізм може бути тільки песимізм» (Трістан Бернар).
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою
Петля Меркурія від 12 лютого до 8 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час