Астрологічний прогноз на 5–6 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 18-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, не варто посвячувати у свої плани, яких би сфер життя вони не торкалися, інших людей — такого неприємного явища як пристріт ще ніхто не скасовував.

Символ дня: мавпа.

Стихія дня: вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: сечостатева система.

Хвороби дня: є ймовірність лікарської помилки, тому діагноз, поставлений одним фахівцем, обов’язково потрібно перевіряти ще раз у іншого.

Харчування дня: м’ясо потрібно замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, яке місце людина займає в суспільстві і чи гідно її оцінюює оточення.

Табу дня: під забороною будь-які шкідливі звички.

Цитата дня: «Люди не можуть бути ні зовсім поганими, ні зовсім хорошими» (Ніколо Макіавеллі).

