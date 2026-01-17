Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть прожити життя, лежачи на дивані

Гороскоп / © Credits

Перебуваючи на дивані — як у переносному, так і в прямому сенсі — можна розв’язати якщо не всі, то багато професійних завдань, але, з усією зручністю, потрібно все-таки хоча б час від часу «виходити в люди».

Але чи всі до цього готові і, що дуже важливо, хочуть цього? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть прожити життя, лежачи на дивані.

Телець

Тельців — і цілком справедливо — вважають найледачішими представниками зодіаку, вони справді вважають за краще не робити зайвих рухів, якщо, звісно, їх можна уникнути. Щоправда, образно кажучи, з дивану вони все ж таки встають, але тільки для того, щоб, завдавши одного, але рішучого професійного «удару», знову на нього повернутися.

Стрілець

Стрільці можуть дуже здивуватися, виявивши себе в цьому рейтингу, оскільки впевнені: вони — найактивніший і найдієвіший знак зодіаку. Значною мірою це справді так, ось тільки про них можна сказати словами Бомарше: «працьовиті мимоволі». Якби в них була можливість байдикувати, вони б не роздумували.

Лев

Леви дуже люблять демонструвати власну значущість і виблискувати в суспільстві, але решту часу вважають за краще віддаватися ледарству, яке вважають найкращим із можливих занять. Не можна сказати, що вони взагалі не рухаються, але із задоволенням приділяють час догляду за собою, щоб укотре постати перед публікою в найкращому вигляді.

