Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють викликати довіру в інших людей
Довіра — одна з якостей у комунікації з іншими людьми, без якої її вести складно, а часом і зовсім неможливо.
Найчастіше довіра між людьми виникає не одразу — її треба домогтися, але трапляється й так, що ми відчуваємо її практично миттєво, коли раптом розуміємо, що новому знайомому хочеться розповісти те, про що ми замовчуємо в розмовах з іншими людьми.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють викликати довіру.
Терези
Терези — справжні генії спілкування: вони інстинктивно відчувають, як дати іншій людині зрозуміти, що вона багато чого значить у їхньому житті. Водночас вони не лукавлять — вони справді бачать моральну цінність свого співрозмовника і прямо кажуть йому про це, а той, своєю чергою, готовий розповісти їм про всі свої секрети.
Скорпіон
Скорпіони мають якість, яка викликає прихильність до них будь-якого співрозмовника, — вони вміють слухати, а це за будь-якого спілкування є найважливішою умовою. Водночас вони не перебивають того, з ким розмовляють, що викликає довіру і бажання поділитися тим, про що замовчують, розмовляючи з іншими людьми.
Лев
Леви вміють справляти враження на тих, з ким вони спілкуються. Під час першого знайомства співрозмовники не вірять своєму щастю, дізнавшись, що така — в усіх сенсах — чудова людина звернула на них увагу. Коли ж вона поблажливо зласкавиться над ними, даючи зрозуміти, що є простою та доступною, довіра виникає одразу й назавжди.
