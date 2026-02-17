- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна бути надто довірливими
День, коли потужна, хоч і нетривала, позитивна енергія може не тільки допомогти нам у найрізноманітніших справах, а й зіграти з нами злий жарт.
Під її впливом ми можемо стати розслабленими і, як наслідок, надмірно довірливими, через що легко потрапимо в пастку — як недобросовісних близьких людей і друзів, так і відвертих шахраїв.
Сьогодні, 17 лютого, розслаблятися не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки категорично не рекомендують бути надмірно довірливими.
Рак
Раки, мабуть, найдовірливіші представники зодіаку, особливо якщо йдеться про членів їхньої сім’ї, яким вони довіряють беззастережно. Сьогодні зірки пропонують їм аналізувати будь-які висловлювання і дії тих, кого вони люблять, тоді ніхто не зможе — навіть ненавмисно — їх обдурити.
Терези
Терези дуже ласі на лестощі, особливо якщо вони лунають від представників протилежної статі, і в такому разі вони повністю втрачають пильність. Ніхто не закликає їх вважати всі компліменти брехливими, але хоча б на хвилину засумніватися в щирості співрозмовника можна й потрібно.
Козоріг
Козороги завжди напоготові, і це є їхньою головною слабкістю: вони впевнені, що ніхто не зможе їх обдурити, через що розслабляються і втрачають пильність. Саме в такий момент вони можуть стати легкою здобиччю для шахраїв, які сьогодні можуть спробувати обвести їх круг пальця.
