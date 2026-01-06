Які відтінки зеленого, окрім смарагдового, будуть модними в інтер’єрі 2026 року

Які відтінки зеленого, окрім смарагдового, будуть можні в інтер’єрі 2026 року / © Credits

Згадайте 2020 рік, смарагдові кухні з лакованими фасадами, оксамитові дивани, зелена плитка з «марокканським» вайбом. Смарагдовий був офіційним кольором ескапізму — розкішним і сміливим у час, коли світ здавався пласким і нестабільним. Не дивно, що саме цей відтінок три роки поспіль очолював дизайнерські рейтинги як найпопулярніший колір в інтер’єрах.

Та сьогодні цей драматизм сприймається інакше, про це розповіло видання PureWow. Надто гучно, надто показово, надто глянцево, особливо на тлі тренду «тихої розкоші» та нової любові до тактильності, історії та природності. Дизайнери не відмовляються від зеленого, вони його переосмислюють.

Нові кольори 2026 року тяжіють до мінеральної палітри: приглушені, землисті, з відчуттям часу. Це зелений із димкою, тінню та глибиною — той, який не кричить, а шепоче.

Приглушений зелений у фарбах

Перший та найочевидніший сигнал змін — низьконасичені зелені. Мох, олива, евкаліпт, хакі, мисливський зелений — відтінки з домішками сірого, коричневого чи чорного, які заспокоюють і мають максимально органічний вигляд. Саме такі кольори обирають провідні бренди фарб.

Важливу роль відіграє й фініш, матовий вапняний розпис, крейдяна штукатурка чи м’який сатин створюють ефект тіні, а не блиску. Такий зелений не відбиває світло, він його поглинає та додає простору глибини.

Живий мармур

Якщо смарагдовий був «лакованою зіркою» пандемійної епохи, то зелений мармур із прожилками — його архітектурний спадкоємець. Масивні плити з хвилями білого та темно-зеленого створюють ефект природного ландшафту в інтер’єрі.

Сьогодні зелений мармур — уже не нішевий матеріал. Його використовують не лише у кухнях чи ванних кімнатах, а й у меблях, світильниках і декорі. Гарна новина: щоб долучитися до тренду, необов’язково робити капітальний ремонт, достатньо мармурового столика, вази чи лампи.

Патина

Один із найцікавіших трендів — вердігріс, природна патина, яка з’являється з часом на міді. Це не просто колір, а ефект старіння, суміш аквамарину, шавлії, бронзи та іржі.

Такий зелений має не відполірований вигляд, а прожитий, ніби з історією. Його використовують у плитці, металевих столах, кухонних фартухах, фурнітурі та навіть шпалерах з імітацією окисненого металу. Ідеальний варіант для тих, хто цінує глибину та характер замість ідеальної новизни.

Лісові гобелени та аристократичні принти

Завершальний штрих нової зеленої естетики — гобеленові принти. Забудьте про пласкі геометричні візерунки, у моду повертаються туманні ліси, мохові крони дерев і складні рослинні сюжети.

Такі принти працюють як візуальна «рамка» для інтер’єру, роблять зелені відтінки глибшими та продуманішими. Необов’язково покривати ними всю стіну, наприклад, подушка, пуф або абажур із гобеленовим мотивом уже створять потрібний настрій.

Зелений 2026 року — це не про гучну розкіш, а про тиху впевненість. Він мінеральний, текстурний, зрілий. Це колір, який не намагається вразити з першого погляду, але залишається з вами надовго.