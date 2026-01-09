ТСН у соціальних мережах

Модні тренди 2026 року: Андре Тан назвав топ-речей, якими треба поповнити свій гардероб

Дизайнер назвав речі, які цього року точно повинні бути у вашому гардеробі.

Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Коротка довжина

Все, що раніше було довшим, тепер актуально лише в короткому форматі. Це повернення до минулого, і це надзвичайно трендово.

Неідеальні силуети

Одяг, що має трохи незавершений вигляд, крокує вперед. Асиметрія, деконструкція, м’які форми — модний хаос, який є надзвичайно стильним.

Гасарські жакети

Цей тренд ще не набув великої популярності 2025 року, але гусарські жакети вже почали з’являтися в магазинах, і в 2026-му вони обов’язково стануть хітом. Відкривайте для себе ці стильні вінтажні варіанти або ловіть новинки в магазинах.

Скінні-куртки

Шкіряні скінні-куртки вже з’явилися в магазинах, і 2026 року вони точно стануть частиною кожного гардеробу. Вони підкреслюють фігуру, але будьте готові до змін: після оверсайзу це буде непросто.

Природна анімалістика

Бембі принт — новий спосіб показати свою любов до природи. Відкидаємо агресивність леопарда, і замість нього ми отримуємо ніжну анімалістичну естетику, що чудово поєднується з кольорами природи.

Блискітки на щодень

Блискітки, лелітки та металеві елементи вже давно вийшли з категорії вечірнього стилю. Тепер ці блискучі штучки можна носити навіть на прогулянці.

