Топ-7 джинсів цієї зими: Андре Тан назвав наймодніші моделі

Barrel leg

Багато хто каже, що ці джинси вкорочують зріст і додають об’єму, але попри все — це тренд, який буде з нами ще не один сезон. Тому просто обирайте довжину під свій зріст і насолоджуйтесь цією актуальною моделлю.

Джинси-кльош

Це модель, яку варто підбирати під свій зріст і тоді ви завжди буде мати дуже стильний вигляд.

Принтовані джинси

Особливо цікавий принт — це «бембі». Цей принт дуже милий і стильний, а також гарно буде поєднуватися із багатьма позиціями одягу.

Темно-сині джинси

Це класична модель, яка на піку популярності. Вони точно стануть справжнім маст-хевом цієї зими. Також такі джинси пасують усім.

Джинси з відпоротами

Ви можете самостійно підвернути довгі джинси або знайти моделі, у яких ці підвороти вже є.

Базові джинси

Вони можуть бути укороченими чи класичної довшини. Такі джинси завжди будуть стильними і підійдуть будь-якій фігурі.

Широкі довгі джинси

Це базовий варіант, який вже не один сезон тримається у моді. Просто знайдіть свою модель і насолоджуйтесь комфортом і стилем.