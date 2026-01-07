- Дата публікації
Топ-7 джинсів цієї зими: Андре Тан назвав наймодніші моделі
Цього сезону джинси мають стати головною частиною вашого зимового гардеробу! Тому дизайнер підготував для вас найгарячіші моделі, які зроблять ваш гардероб ще стильнішим.
Barrel leg
Багато хто каже, що ці джинси вкорочують зріст і додають об’єму, але попри все — це тренд, який буде з нами ще не один сезон. Тому просто обирайте довжину під свій зріст і насолоджуйтесь цією актуальною моделлю.
Джинси-кльош
Це модель, яку варто підбирати під свій зріст і тоді ви завжди буде мати дуже стильний вигляд.
Принтовані джинси
Особливо цікавий принт — це «бембі». Цей принт дуже милий і стильний, а також гарно буде поєднуватися із багатьма позиціями одягу.
Темно-сині джинси
Це класична модель, яка на піку популярності. Вони точно стануть справжнім маст-хевом цієї зими. Також такі джинси пасують усім.
Джинси з відпоротами
Ви можете самостійно підвернути довгі джинси або знайти моделі, у яких ці підвороти вже є.
Базові джинси
Вони можуть бути укороченими чи класичної довшини. Такі джинси завжди будуть стильними і підійдуть будь-якій фігурі.
Широкі довгі джинси
Це базовий варіант, який вже не один сезон тримається у моді. Просто знайдіть свою модель і насолоджуйтесь комфортом і стилем.