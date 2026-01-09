- Дата публікації
Нідерландська модель продемонструвала аутфіт у червоній нічній сорочці з пікантним декольте
Лаура Селія показала, який має вигляд зранку.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram світлину свого спокусливого аутфіту, зроблену у спальні.
Дівчина позувала перед фотокамерою у червоній короткій нічній сорочці на тонких бретельках і з пікантним декольте.
Лаура тримала в одній руці гілочку троянд, а іншою грайливо підняла спідницю вбрання вгору. Свій образ вона доповнила об’ємною зачіскою з локонами. Навіть після зранку після сну Селія мала прекрасний вигляд.
