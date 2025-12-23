- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 224
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніжна і красива: нідерландська модель у романтичній сукні з рюшами позувала біля ялинки
Лаура Селія влаштувала собі фотосесію у чарівній різдвяній атмосфері.
Нідерландська модель Лаура Селія вже готова святкувати Різдво. В Instagram вона опублікувала гарні знімки, зроблені на сходах біля величезної ялинки, прикрашеної іграшковими ведмедиками і червоними стрічками.
Дівчина позувала у ніжному жіночному аутфіті. На ній була молочна сукня по фігурі довжини максі з американською проймою, рюшами і складками.
Головним акцентом в образі Лаури було пишне відверте декольте.
Лук Селія доповнила молочним хутряним шарфом-накидкою і білими туфлями. Дівчина зробила об’ємну зачіску з локонами і ніжний макіяж.
«Атмосфера зробила свою справу», — підписала модель знімки.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія у шубі влаштувала собі фотосет у ресторані в Парижі.