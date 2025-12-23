ТСН у соціальних мережах

Ніжна і красива: нідерландська модель у романтичній сукні з рюшами позувала біля ялинки

Лаура Селія влаштувала собі фотосесію у чарівній різдвяній атмосфері.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія вже готова святкувати Різдво. В Instagram вона опублікувала гарні знімки, зроблені на сходах біля величезної ялинки, прикрашеної іграшковими ведмедиками і червоними стрічками.

Лаура Селія

Дівчина позувала у ніжному жіночному аутфіті. На ній була молочна сукня по фігурі довжини максі з американською проймою, рюшами і складками.

Лаура Селія

Головним акцентом в образі Лаури було пишне відверте декольте.

Лаура Селія

Лук Селія доповнила молочним хутряним шарфом-накидкою і білими туфлями. Дівчина зробила об’ємну зачіску з локонами і ніжний макіяж.

Лаура Селія

«Атмосфера зробила свою справу», — підписала модель знімки.

Лаура Селія

Нагадаємо, раніше Лаура Селія у шубі влаштувала собі фотосет у ресторані в Парижі.

