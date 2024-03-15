Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати мигдальне молоко в домашніх умовах: рецепт

Час приготування
4 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
40 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Як приготувати мигдальне молоко в домашніх умовах: рецепт

Мигдальне молоко / Фото: www.credits

Мигдальне молоко – смачна та здорова альтернатива звичайному молоку. Приготувати дуже просто. Готове мигдальне молоко можна додавати в різні страви та в каву.

Приготування мигдального молока в домашніх умовах не потребує складних інгредієнтів або спеціального обладнання. Рецептом приготування поділився на свої сторінки в Instagram блогер Армен Адамян.

Інгредієнти

Мигдаль
150 гр
Вода
250 мл
Сіль
дрібка

Приготування

Замочіть 1 стакан мигдалю у холодній воді на 4 години для м'якості.

Після замочування процідіть мигдаль через сито. Покладіть його у блендер, додайте 250 мл води та невелику кількість солі. За бажанням, додайте підсолоджувач за власним смаком, Армен Адамян наприклад, додав кленовий сироп.

Збийте мигдаль з водою у блендері до однорідної маси. Потім використайте марлю для процідження суміші, щоб отримати чисте молоко без волокон та шматків.

Ваше свіже мигдальне молоко готове до вживання! Додайте його до кави, каш або використовуйте у рецептах, в яких зазвичай використовуєте звичайне молоко.

Приготування мигдального молока в домашніх умовах – простий і смачний спосіб насолодитися здоровою альтернативою традиційному молоку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація