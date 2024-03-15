Як приготувати мигдальне молоко в домашніх умовах: рецепт

Мигдальне молоко – смачна та здорова альтернатива звичайному молоку. Приготувати дуже просто. Готове мигдальне молоко можна додавати в різні страви та в каву.

Приготування мигдального молока в домашніх умовах не потребує складних інгредієнтів або спеціального обладнання. Рецептом приготування поділився на свої сторінки в Instagram блогер Армен Адамян.

Інгредієнти Мигдаль 150 гр Вода 250 мл Сіль дрібка

Приготування

Замочіть 1 стакан мигдалю у холодній воді на 4 години для м'якості.

Після замочування процідіть мигдаль через сито. Покладіть його у блендер, додайте 250 мл води та невелику кількість солі. За бажанням, додайте підсолоджувач за власним смаком, Армен Адамян наприклад, додав кленовий сироп.

Збийте мигдаль з водою у блендері до однорідної маси. Потім використайте марлю для процідження суміші, щоб отримати чисте молоко без волокон та шматків.

Ваше свіже мигдальне молоко готове до вживання! Додайте його до кави, каш або використовуйте у рецептах, в яких зазвичай використовуєте звичайне молоко.

Приготування мигдального молока в домашніх умовах – простий і смачний спосіб насолодитися здоровою альтернативою традиційному молоку.

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