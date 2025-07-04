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Вершковий суп із лососем: класичний рецепт
Цей вершковий суп з лососем виходить наваристим, ситним і готується просто та швидко.
Щоб він вийшов ніжнішим і ароматнішим, додайте до нього вершки. Приготуйте та потіште своїх близьких.
Інгредієнти
- суповий набір із лосося
- 300 г
- філе лосося
- 300 г
- картопля
- 3 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- вершки
- 200 мл
- вершкове масло
- 20 г
- вода
- 2,5 л
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний горошком
- 5 шт.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- кріп
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Суповий набір помийте, викладіть у каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист, перець горошком і варіть 30 хвилин, знімаючи піну.
Картоплю, моркву, цибулю вимийте і очистьте.
Філе лосося наріжте великими кубиками.
На сковороді з вершковим маслом обсмажте цибулю та моркву до прозорості.
Рибний бульйон доведіть до кипіння, викладіть картоплю, шматочки риби зняті з кісток, філе лосося, посоліть, поперчіть і варіть п'ять хвилин, потім влийте вершки, доведіть до кипіння, зніміть з вогню, посипте дрібно нарізаним кропом і дайте настоятися.
Поради:
Вершки використовуйте будь-якої жирності.