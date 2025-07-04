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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Вершковий суп із лососем: класичний рецепт

Цей вершковий суп з лососем виходить наваристим, ситним і готується просто та швидко.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
88 ккал
Вершковий суп з лососем

Вершковий суп з лососем / © Credits

Щоб він вийшов ніжнішим і ароматнішим, додайте до нього вершки. Приготуйте та потіште своїх близьких.

Інгредієнти

суповий набір із лосося
300 г
філе лосося
300 г
картопля
3 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
вершки
200 мл
вершкове масло
20 г
вода
2,5 л
лавровий лист
1 шт.
перець чорний горошком
5 шт.
перець чорний мелений
сіль
кріп

  1. Суповий набір помийте, викладіть у каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист, перець горошком і варіть 30 хвилин, знімаючи піну.

  2. Картоплю, моркву, цибулю вимийте і очистьте.

  3. Філе лосося наріжте великими кубиками.

  4. На сковороді з вершковим маслом обсмажте цибулю та моркву до прозорості.

  5. Рибний бульйон доведіть до кипіння, викладіть картоплю, шматочки риби зняті з кісток, філе лосося, посоліть, поперчіть і варіть п'ять хвилин, потім влийте вершки, доведіть до кипіння, зніміть з вогню, посипте дрібно нарізаним кропом і дайте настоятися.

Поради:

  • Вершки використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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