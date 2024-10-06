Любить "бретонку": принцеса Уельська Кейт у смугастих луках

Принцеса Уельська любить і охоче носить топи, футболки та пуловери у так звану "бретонську смужку". Сьогодні розглядаємо її найвідоміші образи із цим базовим елементом будь-якого гардеробу.
Що таке "бретонська смужка"
Breton shirt або "бретонка" спочатку була елементом гардеробу моряків. Цей класичний дизайн, що відрізняється горизонтальними смужками і вирізом-човником, і був представлений як офіційна французька військово-морська форма 1858 року, а з часом зазнавав змін.
Розбираючи гардероб принцеси Уельської, ми дійшли висновку, що "бретонська смужка" — один із її улюблених принтів на теплу пору року.
Топ Ralph Lauren
Влітку 2024 року Кейт з'явилася у відеозверненні, коли вітала разом із чоловіком Вільямом олімпійську збірну Великої Британії за їхні результати на Олімпіаді в Парижі і одягла топ Ralph Lauren Breton за 139 фунтів стерлінгів (183 долари).
Джемпер Erdem
Виготовлений у Шотландії з м'якого кашеміру і оброблений рубчастими краями джемпер принцеса Кейт одягала багато разів, найбільше запам'ятався її образ у поєднанні з білими шортами з високою талією, коли Кейт відвідала команду Великої Британії з вітрильного спорту в Плімуті, влітку 2022 року. Вартість такого джемпера 650 фунтів стерлінгів (855 доларів).
Пуловер ME+EM
Пуловер з круглим вирізом на горловині та резинками на манжетах. У ньому Кейт приїжджала на семінар для спортсменів SportsAid на арені Copper Box в Олімпійському парку королеви Єлизавети 18 жовтня 2013 року у Лондоні.
У повсякденному житті принцеса Уельська теж часто обирає образи зі смугастим принтом. Це фото було зроблено у поло-клубі Beaufort у червні 2015 року у Тетбері. Кейт грає на лугу зі своїм майже дворічним сином принцом Джорджем. Одягнена вона у смугастий джемпер та джинси-скіні. Фотографії вже понад десять років, а цей топ так само актуальний і сьогодні.
Чоловічий лонгслів Hugo Boss Tamarini
Жіночий лонгслів Tamarini від Boss Orange виконаний у небесно-блакитній та білій кольоровій гамі, має вільний силует і спущені плечові шви. Його вартість 69 фунтів стерлінгів (90 доларів). 2017 року Кейт одягла його на гонку з веслування у німецькому Гейдельберзі.
Пуловер J.Crew Tippi
У такому класичному образі принцеса Кейт з'явилася на запуску кампанії Heads Together 2016 року, вартість якого становить 65 фунтів стерлінгів (85 доларів).
Через рік Кейт, Вільям та Гаррі з'явилися на цьому ж заході Heads Together і принцеса знову одягла смугастий пуловер.
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