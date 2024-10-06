Любить "бретонку": принцеса Уельська Кейт у смугастих луках

Принцеса Уельська любить і охоче носить топи, футболки та пуловери у так звану "бретонську смужку". Сьогодні розглядаємо її найвідоміші образи із цим базовим елементом будь-якого гардеробу.

Що таке "бретонська смужка"

Breton shirt або "бретонка" спочатку була елементом гардеробу моряків. Цей класичний дизайн, що відрізняється горизонтальними смужками і вирізом-човником, і був представлений як офіційна французька військово-морська форма 1858 року, а з часом зазнавав змін.

Розбираючи гардероб принцеси Уельської, ми дійшли висновку, що "бретонська смужка" — один із її улюблених принтів на теплу пору року.

Топ Ralph Lauren

Влітку 2024 року Кейт з'явилася у відеозверненні, коли вітала разом із чоловіком Вільямом олімпійську збірну Великої Британії за їхні результати на Олімпіаді в Парижі і одягла топ Ralph Lauren Breton за 139 фунтів стерлінгів (183 долари).

Джемпер Erdem

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Виготовлений у Шотландії з м'якого кашеміру і оброблений рубчастими краями джемпер принцеса Кейт одягала багато разів, найбільше запам'ятався її образ у поєднанні з білими шортами з високою талією, коли Кейт відвідала команду Великої Британії з вітрильного спорту в Плімуті, влітку 2022 року. Вартість такого джемпера 650 фунтів стерлінгів (855 доларів).

Пуловер ME+EM

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Пуловер з круглим вирізом на горловині та резинками на манжетах. У ньому Кейт приїжджала на семінар для спортсменів SportsAid на арені Copper Box в Олімпійському парку королеви Єлизавети 18 жовтня 2013 року у Лондоні.

У повсякденному житті принцеса Уельська теж часто обирає образи зі смугастим принтом. Це фото було зроблено у поло-клубі Beaufort у червні 2015 року у Тетбері. Кейт грає на лугу зі своїм майже дворічним сином принцом Джорджем. Одягнена вона у смугастий джемпер та джинси-скіні. Фотографії вже понад десять років, а цей топ так само актуальний і сьогодні.

Принцеса Уельська та принц Джордж / Фото: Getty Images

Чоловічий лонгслів Hugo Boss Tamarini

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Жіночий лонгслів Tamarini від Boss Orange виконаний у небесно-блакитній та білій кольоровій гамі, має вільний силует і спущені плечові шви. Його вартість 69 фунтів стерлінгів (90 доларів). 2017 року Кейт одягла його на гонку з веслування у німецькому Гейдельберзі.

Пуловер J.Crew Tippi

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У такому класичному образі принцеса Кейт з'явилася на запуску кампанії Heads Together 2016 року, вартість якого становить 65 фунтів стерлінгів (85 доларів).

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Через рік Кейт, Вільям та Гаррі з'явилися на цьому ж заході Heads Together і принцеса знову одягла смугастий пуловер.

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