Без бюстгальтера: колумбійська співачка у "голій" сукні прийшла на церемонію MTV

Зіркові красуні часто з'являються на заходах у відвертих образах, щоб опинитися у центрі уваги.

На червоній доріжці церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі нашу увагу привернула колумбійська співачка Karol G.

Красуня з'явилася перед фотокамерами у сексуальному образі. На зірці була "гола" біла мереживна сукня зі шлейфом від бренду Ashi Studio.

Karol G / Фото: Associated Press

Під нею на дівчині були лише бежеві труси. А на пишні груди вона приховала під нюдовими наклейками, які зливалися зі шкірою.

Karol G / Фото: Associated Press

Зверху Karol G одягла пальто кольору вівсянки, яке спустила з плечей. Взута вона була у босоніжки на екстремально високій платформі і підборах.

Аутфіт зірка доповнила прикрасами від бренду Jacob & Co. Вона зробила об'ємну зачіску з рожевими локонами, макіяж із акцентом на очах і блискучий манікюр.

Karol G / Фото: Associated Press

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