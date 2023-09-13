Без бюстгальтера: колумбійська співачка у "голій" сукні прийшла на церемонію MTV

Зіркові красуні часто з'являються на заходах у відвертих образах, щоб опинитися у центрі уваги.
На червоній доріжці церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі нашу увагу привернула колумбійська співачка Karol G.
Красуня з'явилася перед фотокамерами у сексуальному образі. На зірці була "гола" біла мереживна сукня зі шлейфом від бренду Ashi Studio.
Під нею на дівчині були лише бежеві труси. А на пишні груди вона приховала під нюдовими наклейками, які зливалися зі шкірою.
Зверху Karol G одягла пальто кольору вівсянки, яке спустила з плечей. Взута вона була у босоніжки на екстремально високій платформі і підборах.
Аутфіт зірка доповнила прикрасами від бренду Jacob & Co. Вона зробила об'ємну зачіску з рожевими локонами, макіяж із акцентом на очах і блискучий манікюр.
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