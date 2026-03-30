Це було дуже красиво: американська акторка одягла спідницю від BEVZA на захід у Лондоні

50-річна акторка Лінда Карделліні відвідала захід у Лондоні HBO Max Experience, який супроводжувався фотосесії на даху з розкішним краєвидом. Акторка обрала лаконічний, але вишуканий та одночасно гламурний образ, який чудово підійшов для заходу.

Лінда поєднала класичний чорний гольф-водолазку зі спідницею міді, яка була сріблястою, розшита леліткою, а також була прикрашена торочкою. Ця спідниця була від українського бренду BEVZA.

Спідниця, через свій дизайн, отримала назву «Промені», а поєднала вона її зі сріблястими гламурними босоніжками від Gianvito Rossi, які були прикрашені стразами та шнурками.

Український бренд BEVZA дуже популярний серед знаменитостей і окрім Лінди одяг від нього також носили такі зірки як Синтія Ніксон та молода акторка Дженна Ортега, яка у вишуканій чорній сукні з голою спиною вийшла на червону доріжку кінофестивалю.