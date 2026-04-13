В український прокат вийде захоплива комедія з Олівією Вайлд і Пенелопою Крус
На широких українських екранах фільм з’явиться вже цього літа.
У Мережі з’явився трейлер нової американської комедії «Сусіди зверху», режисеркою якої виступила Олівія Вайлд. Стрічка наповнена відвертими розмовами про стосунки пар із їхніми кризами, ревнощами і компромісами.
У фільмі зіграли Олівія Вайлд, Пенелопа Крус, Сет Роґен та Едвард Нортон.
У центрі сюжету — подружжя Анджели і Джо, які переживають кризу у стосунках, їхній шлюб тримається на волосині. Вони запрошують на вечерю загадкових та ексцентричних сусідів зверху і ця зустріч набуває зовсім непередбачуваного повороту з незручними розмовами, правдою, яка спливає, і сексуальною напругою.
Фільм демонструє унікальний жанровий мікс інтелектуальної комедії із драматичною психологією у дусі A24, які відповідають за прокат стрічки у США.
Режисура у новій роботі Олівії Вайлд виходить на новий рівень після «Не хвилюйся, серденько». Це англомовний ремейк іспанського фільму «Сусіди зверху» (The People Upstairs) режисера Сеска Ґая.
Прем’єра стрічки відбулася у межах кінофестивалю «Санденс-2026», де вона отримала позитивні відгуки кіноспільноти і критиків. Фільм присвячений американській акторці та кінопродюсерці Даян Кітон.
Variety назвав фільм «чудово захопливим» і порівняв його з «Хто боїться Вірджинії Вулф?» The Guardian назвав стрічку «по-справжньому смішною й рідкісно розумною комедією для дорослих». Deadline написав, що фільм «досліджує динаміку сексу й стосунків із щирою та зворушливою чесністю».
Фільм «Сусіди зверху» в український прокат вийде 25 червня 2026 року.