Шоу-бізнес
18
1 хв

У сміливій сукні з мереживним бюстом і розрізом на спідниці: Олівія Вайлд відвідала кінофестиваль

Олівія Вайлд відвідала прем’єру фільму «Запрошення» у межах кінофестивалю «Санденс».

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Associated Press

На захід, що відбувся у театрі Екклс-центр у Парк-Сіті, штат Юта, 41-річна акторка приїхала у пікантній чорній сукні з прозорим мереживним верхом, що нагадував корсет та розрізом на спідниці.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Образ Вайлд доповнила високими сірими чоботями-козаками на підборах, червоним манікюром і виразним макіяжем на обличчі, а біляве волосся залишила трохи розпатланим.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Після показу фільму Олівія, яка зіграла головну роль та виступила режисеркою картини, вийшла на сцену для заключної сесії питань. Сюжет її нового фільму присвячений дослідженню складнощів сучасних стосунків між парами та обіцяє показати драматичні та комедійні ситуації, з якими вони стикаються.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

18
