Суспільство
76
1 хв

У бузковій сукні і жакеті до тону: елегантна королева Маргрете II з’явилася на лекції

85-річна колишня данська королева несподівано з’явилася на публічному заході та привернула увагу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II прибула з ректором Еріком Ренстремом на лекцію до Музею художнього процесу та громадського мистецтва у Лунді.

Для виходу у світ Її Величність обрала блідо-бузкову сукню середньої довжини і прямого силуету у поєднанні з коротким жакетом, які Маргрете II так любить. Вона взула сірі замшеві туфлі на невисоких підборах, прикрашені бантами, і взяла з собою шкіряну сумку на ремінці-ланцюжку. Також у руках у королеви була тростина, за допомогою якої вона пересувається, оскільки має проблеми зі спиною.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Свій образ Маргрете доповнила сережками-кліпсами у вухах та квітковою брошкою на грудях, на шиї у неї був тонкий ланцюжок, а на губах насичена помада.

Минулого свого виходу королева сяяла в пишній червоній сукні та шубі, відвідавши в такому аутфіті новорічний бенкет для представників офіційної Данії та двору в палаці Крістіана VII в Амалієнборгу.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

76
