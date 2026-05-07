Правда про ібупрофен / © Associated Press

Ібупрофен належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів. Його легко купити без рецепта, тому багато людей сприймають його як «нешкідливу таблетку від болю».

Проте це не зовсім так. Видання Cleveland Clinic розповіло, що регулярне чи неправильне його використання може призвести до серйозних наслідків. Довготривале застосування НПЗП (нестероїдних протизапальних препаратів) щороку пов’язують з понад 100 000 госпіталізацій лише у США.

Скільки безпечно приймати

Для підлітків і дорослих стандартні рекомендації такі:

200–400 мг кожні 4–6 годин за потреби

максимум 1200 мг на добу (без лікарського нагляду)

не довше 10 днів поспіль під час болю

не довше 3 днів за температури

Для дітей до 6 місяців препарат не застосовують взагалі. Для старших дозування залежить від інструкції та ваги.

У деяких випадках лікар може призначити вищі дози ібупрофену (до 3200 мг на добу), наприклад, після операцій чи за тяжких станів, але це можливо лише під контролем спеціаліста.

Як швидко діє

Ібупрофен починає працювати досить швидко, приблизно через 20–30 хв після приймання. Максимальний ефект зазвичай настає через 1–2 години.

За запальних станів, наприклад, артриту, повний ефект може накопичуватися протягом кількох днів регулярного приймання.

Чи викликає залежність

Фізичної залежності, як у разі з опіоїдами, він не формує. Проте можливий інший ефект — звикання. Людина може почати приймати препарат щодня, щоб «перекривати» хронічний біль і не вирішувати його причину. В такому разі зростає ризик збільшення дозування, «відкатного» болю після скасування і маскування справжньої проблеми зі здоров’ям.

Якщо ібупрофен стає щоденною звичкою — це сигнал звернутися до лікаря.

Побічні ефекти

Навіть за правильного дозування можливі:

біль у шлунку

печія

нудота

газоутворення чи діарея

запаморочення

головний біль

Щоб зменшити ризик подразнення шлунка, препарат рекомендують приймати з їжею чи молоком.

Довгострокові ризики

Найбільша небезпека — тривале приймання. Ібупрофен та інші НПЗП за регулярного використання можуть підвищувати ризик:

інфаркту та серцевої недостатності

інсульту

підвищеного тиску

виразок і шлункових кровотеч

низького рівня натрію

рідко — ураження печінки

Особливо вразливі нирки — ризик зростає за зневоднення чи вже наявних захворювань.

Небезпечні поєднання з іншими препаратами

Ібупрофен може взаємодіяти з низкою ліків, зокрема:

аспірином

антикоагулянтами (розріджувачами крові)

стероїдами

препаратами від тиску

антидепресантами SSRI

літієм

метотрексатом

циклоспорином

іншими НПЗП

Також важливо памʼятати, що алкоголь та ібупрофен — погане поєднання, яке підвищує ризик шлункових кровотеч.

Коли звернутися до лікаря

Варто не ігнорувати сигнали організму, якщо препарат потрібен довше, ніж 10 днів, біль або температура повертаються знову й знову, ібупрофен доводиться пити майже щодня чи він припинив допомагати.

До тривожних симптомів, які потребують негайної уваги, належать: чорний кал, блювання з кров’ю, сильний біль у животі, задуха чи біль у грудях, набряки та пожовтіння шкіри чи очей.

Альтернативи

Залежно від причини болю лікар може запропонувати парацетамол, місцеві знеболювальні гелі та креми, теплові чи холодові процедури, масаж, а також фізіотерапію.

Ібупрофен — ефективний засіб для короткочасного полегшення болю, але точно не універсальне рішення на щодень. Його сила — у правильному та помірному використанні.

Однак щойно знеболювальне стає частиною постійної рутини, це вже не комфорт, а сигнал організму, який варто розшифрувати разом із лікарем. Найкраща стратегія — не «приглушувати» симптоми, а зрозуміти їхню причину та підібрати безпечне довгострокове рішення.

