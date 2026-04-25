Чому зарядні кабелі ламаються: експерти назвали головні помилки користувачів

Зарядні кабелі, без яких важко уявити щоденне користування смартфонами, ноутбуками та іншою технікою, найчастіше виходять із ладу не через неправильне змотування, як вважає більшість людей, а через звички власників.

Про це повідомило видання BBC.

Майкл Пехт — засновник Центру передової інженерії життєвого циклу при Університеті Меріленду. Його лабораторія співпрацює з технологічними компаніями, які надсилають туди гаджети та аксесуари для з’ясування причин несправностей. Сам Пехт жартома зазначає: «Ми як морг, але для електроніки».

Фахівці випробовували USB-кабелі в екстремальних умовах: їх розтягували, багаторазово підключали й відключали, деформували, а після пошкоджень навіть досліджували за допомогою рентгену. Попри поширену думку, що кабелі псуються через неправильне змотування, Пехт запевняє: під час тестів команда не виявила поломок саме з цієї причини. За його словами, для тонких і гнучких зарядних кабелів не має великого значення, як саме їх змотують.

Натомість найбільш уразливим місцем кабелю є зона, де шнур з’єднується зі штекером. Саме там виникає найбільше навантаження під час щоденного користування. Співзасновник компанії iFixit Кайл Вайнс зазначає, що переважна більшість поломок трапляється саме в цьому місці.

Причина — у фізиці матеріалів. Усередині кабелю є тонкі металеві дроти, покриті ізоляцією. Коли вони багаторазово згинаються в одній точці, структура металу починає руйнуватися.

Експерти наголошують: ще одна з найпоширеніших помилок — тягнути кабель за шнур, щоб від’єднати його від пристрою чи розетки. Це створює додаткове навантаження саме в найслабшому місці. Натомість витягувати кабель слід, тримаючись за сам роз’єм.

Ще одна проблема — використання занадто коротких кабелів. Якщо шнур постійно натягується, щоб дістати до розетки, це пришвидшує його зношення. Також шкідливо користуватися телефоном під час заряджання так, щоб кабель перегинався під гострим кутом.

Окремо експерти звертають увагу на використання телефону в автомобілі. Якщо пристрій стоїть у підстаканнику або лежить так, що своєю вагою тисне на кабель, під час руху та тряски це створює додатковий тиск на місце з’єднання.

Щодо довгих і важких кабелів, наприклад професійних аудіо- чи відеокабелів, має значення правильне змотування. У таких випадках використовують спеціальну техніку «зверху-знизу». Однак для звичайних зарядних кабелів це правило не є критичним.

Також фахівці радять не економити на якості. Дешеві кабелі часто виготовляють із менш міцних матеріалів, тому вони швидше виходять із ладу. Кайл Вайнс рекомендує звертати увагу на моделі з текстильним або нейлоновим обплетенням, яке краще захищає дроти.

За словами експерта, саме тому деякі великі виробники техніки, зокрема Apple, у новіших моделях почали використовувати обплетені кабелі замість звичайних пластикових.

