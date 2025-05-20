Новий вид бактерій: знайдений на орбіті мікроорганізм шокував вчених

Китайська космічна станція Тяньгун / Фото: Китайське управління пілотованої космічної інженерії

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На борту китайської орбітальної станції «Тяньгун» вчені зробили несподіване відкриття — виявили раніше невідомий вид бактерій. Мікроорганізм дістав назву Niallia tiangongensis, що буквально вказує на місце його знаходження.

Про це пише T4.

Зразки були зібрані екіпажем місії «Шеньчжоу-15» у травні 2023 року в межах масштабної програми дослідження мікробіому житлових зон китайської космічної станції. Проведений аналіз засвідчив, що ця бактерія є унікальною та раніше не зустрічалася на Землі. Крім того, вона демонструє властивості, які, ймовірно, сприяють її виживанню в екстремальних умовах космосу на висоті сотень кілометрів над поверхнею планети.

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Як зазначають автори дослідження, Niallia tiangongensis є близьким родичем відомої ґрунтової бактерії Niallia circulans, яка раніше класифікувалася як потенційно патогенний представник роду Bacillus. Подібно до інших представників цієї групи, нововиявлений мікроорганізм здатен утворювати стійкі спори, що є ключовим механізмом виживання в несприятливих середовищах.

Особливістю Niallia tiangongensis є її здатність використовувати желатин як джерело вуглецю та азоту. Ця метаболічна адаптація допомагає бактерії формувати захисну біоплівку, яка є необхідною для її існування в умовах космічної станції. Водночас, порівняно зі своїми земними аналогами, Niallia tiangongensis втратила здатність засвоювати деякі інші поживні речовини.

Наразі вчені не мають однозначної відповіді на питання, чи з’явилася ця бактерія вже в умовах орбіти, чи потрапила туди у вигляді спори з Землі. Проте сам факт її існування яскраво ілюструє високу здатність мікроорганізмів до адаптації та виживання в штучних екосистемах космічних станцій. Цікаво, що мікробіом «Тяньгуна» за своїм складом та функціональними характеристиками відрізняється від мікробіома Міжнародної космічної станції (МКС).

Хоча на цьому етапі невідомо, чи становить Niallia tiangongensis безпосередню загрозу для здоров’я космонавтів, слід враховувати, що її родинні види здатні викликати сепсис у людей зі зниженим імунітетом.

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З огляду на амбітні плани людства щодо підкорення Місяця та дослідження далекого космосу, дедалі важливішим стає детальне вивчення подібних організмів для забезпечення безпеки майбутніх міжпланетних місій.

Нагадаємо, вчені назвали найбрудніше місце в домі, де найбільше бактерій — і це не туалет.