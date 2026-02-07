- Дата публікації
-
Категорія
Різне
Помилка під час поливу: 5 кімнатних рослин, які не терплять жорстку воду
Жорстка водопровідна вода може повільно шкодити кімнатним рослинам через накопичення мінералів. Експерти назвали п’ять видів, які реагують на це найгостріше.
Жорстка водопровідна вода може стати неприємним сюрпризом для деяких кімнатних рослин: мінерали накопичуються в ґрунті, залишають білі сліди на листі та спричиняють висихання їхніх кінчиків. Фахівці наголошують — перш ніж шукати причину в освітленні чи хворобах, варто звернути увагу саме на якість води.
Про це повідомило видання martha stewart.
Садівничі експерти з Університету Міннесоти Робін Тротт та авторка посібників з догляду за рослинами Лі Міллер назвали рослини, які найчастіше страждають від підвищеного вмісту кальцію, магнію та заліза у воді.
Павутинна рослина
Одна з найчутливіших до жорсткої води. Коричневі кінчики листя у павутинників часто виникають саме через фтор та солі, які осідають на краях листків і заважають корінню поглинати вологу.
Лілія миру
Ця рослина швидко реагує на погану якість води — листя жовтіє, краї темнішають, а кількість квітів зменшується. Найчастіше проблеми спричиняє фтор у водопровідній воді.
Орхідея
Орхідеї здатні добре рости в кімнатних умовах, але залишаються вибагливими до поливу. Жорстка вода призводить до накопичення мінеральних відкладень на листі, тому для них рекомендована дощова або дистильована вода.
Калатея
Рослина з декоративним листям, яка особливо страждає від важких металів, хлору та фтору. Їхнє накопичення у ґрунті уповільнює ріст і спричиняє темні краї на листках.
Молитовна рослина
Потребує постійно вологої землі, тож солі з жорсткої води накопичуються швидше. Це викликає опіки кінчиків, втрату кольору та поява плям.
Як допомогти рослинам
Експерти радять обирати більш м’яку воду. Найкращий варіант — дощова, яку легко зібрати на подвір’ї чи балконі. Підійде і дистильована вода. Якщо ж доводиться користуватися водопровідною, її можна залишити на добу, щоб вивітрився хлор, хоча фтор і солі при цьому не зникнуть.
