Помилка під час поливу: 5 кімнатних рослин, які не терплять жорстку воду

Жорстка водопровідна вода може стати неприємним сюрпризом для деяких кімнатних рослин: мінерали накопичуються в ґрунті, залишають білі сліди на листі та спричиняють висихання їхніх кінчиків. Фахівці наголошують — перш ніж шукати причину в освітленні чи хворобах, варто звернути увагу саме на якість води.

Про це повідомило видання martha stewart.

Садівничі експерти з Університету Міннесоти Робін Тротт та авторка посібників з догляду за рослинами Лі Міллер назвали рослини, які найчастіше страждають від підвищеного вмісту кальцію, магнію та заліза у воді.

Павутинна рослина

Одна з найчутливіших до жорсткої води. Коричневі кінчики листя у павутинників часто виникають саме через фтор та солі, які осідають на краях листків і заважають корінню поглинати вологу.

Лілія миру

Ця рослина швидко реагує на погану якість води — листя жовтіє, краї темнішають, а кількість квітів зменшується. Найчастіше проблеми спричиняє фтор у водопровідній воді.

Орхідея

Орхідеї здатні добре рости в кімнатних умовах, але залишаються вибагливими до поливу. Жорстка вода призводить до накопичення мінеральних відкладень на листі, тому для них рекомендована дощова або дистильована вода.

Калатея

Рослина з декоративним листям, яка особливо страждає від важких металів, хлору та фтору. Їхнє накопичення у ґрунті уповільнює ріст і спричиняє темні краї на листках.

Молитовна рослина

Потребує постійно вологої землі, тож солі з жорсткої води накопичуються швидше. Це викликає опіки кінчиків, втрату кольору та поява плям.

Як допомогти рослинам

Експерти радять обирати більш м’яку воду. Найкращий варіант — дощова, яку легко зібрати на подвір’ї чи балконі. Підійде і дистильована вода. Якщо ж доводиться користуватися водопровідною, її можна залишити на добу, щоб вивітрився хлор, хоча фтор і солі при цьому не зникнуть.

Нагадаємо, навіть найвитриваліші кімнатні рослини можуть загинути через неправильне поливання. Експерти назвали шість поширених помилок, які поступово нищать кореневу систему та листя.