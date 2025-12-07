ТСН у соціальних мережах

День ангела 7 грудня: кого та як вітати з іменинами

7 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 7 грудня, день ангела

Який сьогодні, 7 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 7 грудня

7 грудня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Григорія, Івана, Ігнатія, Лева, Михайла, Павла, Петра, Сергія.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві активний, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві радісний, веселий. В дорослому віці стає оптимістичним.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, впевнений у собі. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ігнатій — латинське ім’я, перекладається як “вогненний”. В дитинстві доброзичливий, життєрадісний. В дорослому віці стає пристрасним.

Лев — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар звірів”. В дитинстві наполегливий, сумлінний. В дорослому віці стає розважливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає справедливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві чуйний, врівноважений. В дорослому віці стає здатним до співчуття.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві податливий, завзятий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві відкритий, тихий. В дорослому віці стає сміливим.

День ангела 7 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав твої кроки, наповнював серце спокоєм, а життя — світлом і добробутом. Нехай усі твої мрії здійснюються, а поруч будуть лише щирі люди.

***

З днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, радості в кожному дні та натхнення для великих звершень. Нехай ангел-охоронець завжди підказує правильний шлях і допомагає долати будь-які труднощі.

***

Вітаю з іменинами! Хай ангел, який носить твоє ім’я, оберігає тебе від смутку, наповнює душу теплом і вірою в краще. Нехай твій день буде сповнений гармонією, посмішками та приємними сюрпризами.

***

З днем ангела! Бажаю тобі світла на життєвому шляху, міцної віри в себе та щедрих благ від долі. Хай твій ангел завжди стоїть поруч і дарує силу, натхнення і внутрішній спокій.

***

Вітаю тебе з іменинами! Хай твій ангел-охоронець завжди буде твоїм незримим другом, підтримкою та порадником. Бажаю тепла, добробуту, радості у серці та щасливих моментів на кожен день.

