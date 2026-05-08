9 травня 2026 року — субота. 1535-й день війни в Україні.

Завтра, 9 травня, віряни святкують День перенесення мощей Миколая Чудотворця. Це важлива подія в християнській традиції, яка відбулася 1087 року. Через загрозу знищення святинь у місті Мири Лікійські (сучасна Туреччина) італійські моряки перевезли мощі святителя до міста Барі. Там їх урочисто помістили в базиліці, де вони зберігаються й нині.

9 травня в Україні і світі святкують День Європи. Саме цього дня 1950 року Роберт Шуман виголосив історичну декларацію, яка стала основою створення сучасного Європейський Союз. Це свято символізує спільні цінності: демократію, свободу, повагу до прав людини та солідарність. У різних країнах проводять урочистості, культурні події, концерти, освітні заходи та дискусії про майбутнє Європи.

Також 9 травня Всесвітній день колажу. Свято присвячене мистецтву поєднання різних матеріалів, образів і текстур в одну цілісну композицію. Цей день покликаний надихати людей на самовираження, розвиток фантазії та експерименти з формами й кольорами. У світі проводять майстер-класи, виставки, творчі зустрічі та онлайн-проєкти, де кожен може створити власний колаж із паперу, фотографій, тканини чи цифрових елементів.

А ще 9 травня Всесвітній день танцю живота. Танець живота бере початок у країнах Близького Сходу та Північної Африки, а згодом став популярним у багатьох куточках світу. Він поєднує плавні рухи, ритмічність, гнучкість і глибоку емоційність.

9 травня святкують Всесвітній день мігрівних птахів. Цей день покликаний привернути увагу до труднощів, з якими стикаються птахи під час довгих перельотів: втрати місць гніздування, забруднення довкілля, змін клімату та браконьєрства. Мігрівні птахи долають тисячі кілометрів, з’єднуючи континенти й екосистеми.

Також 9 травня Міжнародний день вітряка. Колись вітряки використовували для помелу зерна, перекачування води та господарських потреб. Сьогодні вони асоціюються також із вітровою енергетикою та екологічно чистими джерелами електроенергії.

А ще 9 травня Всесвітній день справедливої торгівлі. Справедлива торгівля підтримує виробників, фермерів і ремісників, особливо з країн, що розвиваються, гарантуючи їм гідну оплату праці, безпечні умови роботи та повагу до прав людини. Також вона сприяє захисту довкілля й відповідальному виробництву.

