Якщо немає стажу, яка буде пенсія 2025 року

Пенсія без стажу

Реклама

Пенсійна система України ґрунтується на принципі страхових внесків, згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Це означає, що розмір пенсії та саме право на неї безпосередньо залежать від тривалості періоду, протягом якого людина та її роботодавець сплачували внески до Пенсійного фонду. Проте держава не залишає без підтримки тих, хто не зміг накопичити необхідну кількість стажу. В таких випадках законодавство передбачає надання державної соціальної допомоги, яка є альтернативою страховій пенсії.

Чи можна вийти на пенсію без стажу

Якщо людина не має необхідного страхового стажу, замість пенсії за віком, яка є страховою виплатою, особі може бути призначена державна соціальна допомога.

Право на таку допомогу виникає лише після досягнення 65-річного віку. Це ключова умова, що відрізняє її від пенсії за віком, яка може бути призначена раніше, якщо людина має достатній стаж.

Реклама

Якщо немає стажу, яка буде пенсія

Станом на 2025 рік розмір такої допомоги становить 2 361 гривню. Важливо розуміти, що це не фіксована сума, а розмір, що відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця сума може змінюватися разом із державним бюджетом, але її головна мета — забезпечити людині базовий рівень доходу.

Ще раз наголошуємо, що отримати цю допомогу можна лише після досягнення 65-річного віку, що є ключовою відмінністю від виходу на пенсію за віком, який може відбутися раніше. Для отримання пенсії за віком в Україні необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Що таке страховий стаж: основа пенсійної системи

Для того, щоб розібратися в питанні пенсії без стажу, необхідно насамперед чітко зрозуміти, що таке страховий стаж. Це не просто роки роботи, а період, протягом якого людина була застрахована в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Найважливіша умова — за цей період щомісяця сплачувалися внески до Пенсійного фонду в розмірі не меншому за мінімальний страховий.

До 1 січня 2004 року страховий стаж обліковувався на підставі записів у трудовій книжці та інших підтверджувальних документів — довідок з місця роботи, архівів, військових частин чи закладів освіти. Після цієї дати все змінилося: облік став повністю персоніфікованим. Це означає, що тепер кожен сплачений внесок фіксується в електронному реєстрі застрахованих осіб, що робить процес обліку більш прозорим і точним. Завдяки цьому оцифрування трудових книжок та електронний реєстр дозволяють призначати пенсію автоматично, без зайвих бюрократичних процедур, якщо всі дані вже є в системі. Однак, якщо в реєстрі недостатньо інформації, майбутньому пенсіонеру доведеться самостійно подавати підтверджувальні документи.

Реклама

Вимоги до стажу

Законодавство чітко визначає, скільки років стажу необхідно мати для виходу на пенсію. Ця вимога щороку стає все жорсткішою, щоб адаптувати пенсійну систему до сучасних демографічних реалій. У 2025 році діють такі правила:

У 60 років на пенсію можуть вийти ті, хто має щонайменше 32 роки страхового стажу.

У 63 роки пенсія призначається при наявності стажу від 22 до 32 років.

У 65 років пенсійне забезпечення доступне тим, хто має від 15 до 22 років стажу.

Якщо ж до 65 років людина не накопичила навіть мінімально необхідні 15 років страхового стажу, право на пенсію за віком, що виплачується з Пенсійного фонду, вона втрачає.

Умови отримання та можливі причини відмови надання пенсії без стажу

Для оформлення державної соціальної допомоги необхідно звернутися до найближчого відділу соціального захисту населення, надавши такі документи:

Паспорт громадянина України.

Довідку про наявний страховий стаж, яку можна отримати в Пенсійному фонді.

Декларацію про доходи та майновий стан усіх членів сім’ї.

Саме декларація є ключовим документом, який дозволяє органам соціального захисту оцінити реальну потребу людини в допомозі. Держава відмовить у призначенні допомоги, якщо:

Реклама

Особа офіційно працевлаштована, отримує пенсію, здає в оренду житло або має інші значні джерела доходу.

Хтось із членів сім’ї протягом останніх шести місяців здійснив покупку (товар або послугу) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

У власності заявника або його сім’ї є більше одного житла або більше одного автомобіля.

Ці критерії існують для того, щоб допомога була спрямована саме тим, хто її справді потребує, а не тим, хто просто не сплачував внески, маючи при цьому можливість утримувати себе.