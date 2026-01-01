Коштує копійки: як зробити рушники м’якими та пухнастими за допомогою одного простого засобу

Рушники / фото ілюстративне / © Freepik

Реклама

Жорсткі рушники після прання — поширена проблема, яка псує задоволення від гігієнічних процедур. Виявляється, відновити стару тканину значно простіше, ніж купувати нову. Дізнайтеся, які перевірені методи допоможуть зробити рушники знову м’якими та приємними на дотик.

Про це пише Daily Express.

Рушники створені для вбирання вологи, але ця якість змушує їх утримувати зайву воду із пральної машини. Саме тому під час прання рушників не можна використовувати кондиціонер.

Реклама

Пом’якшувач просочує волокна, залишаючи на них воскоподібну плівку. Ця плівка блокує воду, не даючи їй повністю вимити засіб під час полоскання.

В результаті з кожним пранням шар кондиціонера накопичується. Це не лише робить рушники грубими, але й створює ідеальне середовище для розмноження бактерій у тканині.

Експерти «Big Green Smile» розповіли, як можна зробити рушники м’якими після прання. Для цього необхідно замочити їх у розчині із кальцинованої соди, аби вимити пом’якшувач для тканини.

«Якщо ваші рушники трохи хрумтять, можливо, на них накопичився вапняний наліт і мийний засіб. Спробуйте замочити їх у розчині із кальцинованої соди середньої міцності та теплої води», — розповіли фахівці.

Реклама

Кальцинована сода — це натуральний продукт, що складається з карбонату натрію, який може розщеплювати мийний засіб, жир та будь-які речовини, які накопичилися в тканині.

Ваші рушники стануть знову м’якими та пухнастими, якщо замочити їх перед пранням у розчині із кальцинованої соди

Цей засіб може ретельно очистити волокна, знову зробивши їх абсорбуючими, завдяки чому рушники стануть м’якими та пухнастими вже після одного прання.

Багато хто радить прати рушники оцтом та харчовою содою, але це не найкращий спосіб. Ці засоби діють не так сильно, як кальцинована сода.

Якщо змішати оцет і соду, вони просто «з’їдять» один одного, як шипучка, і майже не вплинуть на прання рушників.

Реклама

Оцет може змити сліди кондиціонера, але він діє м’яко, тому підходить для щоденного прання. Сода ж — слабкий засіб, який лише допомагає видалити неприємний запах.

Як використовувати кальциновану соду для прання рушників

Все, що вам потрібно зробити, це наповнити місткість для прання гарячою водою, а потім занурити туди рушники. Для бавовняних рушників краще використовувати дуже гарячу воду, але спочатку потрібно перевірте етикетку з інструкціями щодо їхнього догляду.

Далі додайте 125 г кальцинованої соди у воду із рушниками та замочіть їх на 20-30 хвилин. Після цього помістіть їх у пральну машину та виперіть, застосовуючи звичайний цикл прання.

Обов’язково додайте цикл полоскання, щоб позбутися залишків кристалів соди, і не використовуйте пом’якшувач для тканин.

Реклама

Після прання струсіть рушники, аби розпушити волокна, та повісьте їх сушитися.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.