Як чистити килим в домашніх умовах / © pexels.com

Якщо ви мрієте про чистий килим, який виглядає як новий, існує простий і дієвий спосіб. Він допомагає за лічені хвилини позбутися навіть застарілого бруду, і результат часто перевершує професійну чистку.

Рецепт домашнього очищувального розчину

За порадами досвідчених господинь, для потужного очищення килима знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів:

1 столова ложка харчової соди;

1 столова ложка гелю для прання або прального порошку;

1/3 склянки 9% оцту.

Суміш перелийте у розпилювач, залишивши трохи розчину для локальної обробки найбільш забруднених ділянок.

Як правильно чистити килим

Розпиліть розчин на поверхню килима і залиште на 15 хвилин, щоб він подіяв. Потім використайте губку для обробки особливо забруднених місць. Легкими рухами щітки прочистіть ворс, щоб видалити залишки бруду.

Сушка та догляд

Після чищення килим потрібно висушити. Найшвидше це робиться на свіжому повітрі під сонцем. Якщо погода не дозволяє — залиште його в кімнаті, але переконайтеся, що килим повністю висох перед використанням.

Старовинний метод чищення килимів

Існує ще один народний спосіб, який користується популярністю в сільській практиці:

Розкладіть килим на траві. Полийте його водою і присипте пральним порошком. Почистіть тяпкою, постійно додаючи воду з порошком, рухаючись туди-сюди.

Ці прості, але ефективні методи стануть чудовою альтернативою дорогій хімчистці. Вони допоможуть якісно очистити килим і зберегти його доглянутим на довгі роки.