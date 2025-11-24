ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 24 листопада: що відомо

Значних перепадів або різких коливань не очікується.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Сьогодні, 24 листопада, очікується спокійний геомагнітний фон. Магнітна буря тримається на зеленому рівні - К-індекс 1.7.

Про це повідомляє meteoagent а також свідчать дані Британської геологічної служби.

У понеділок очікується спокійний геомагнітний фон. Втім є ймовірність, що одна корональна діра може повернутися в геоефективне положення. Це, можливо, ще посилить геомагнітну активність.

Магнітна буря 24 листопада. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі - це сильні та тривалі обурення геомагнітного поля Землі, які викликаються викидами намагнічених частинок внаслідок спалахів на Сонці.

Людям із груп ризику під час підвищеної геомагнітної турбулентності рекомендується скоротити фізичні навантаження, повноцінно спати та контролювати артеріальний тиск.

