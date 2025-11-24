ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
120
2 хв

Погода в Україні: де дощитиме та сніжитиме 24 листопада

В Україні у понеділок, 24 листопада, можливі дощі та подекуди сніг.

Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

Синоптики зробили прогноз погоди в Україні на добу 24 листопада. Так, буде хмарно з проясненнями.

Як деталізували в «Укргідрометцентрі»:

  • У західних областях — вночі подекуди можливий невеликий сніг, зокрема в Карпатах помірний, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

  • На решті території — дощі. Вночі у північних та центральних областях з мокрим снігом. Однак на Чернігівщині та Сумщині спостерігатимуться значні опади.

  • У більшості північних та центральних областей — вдень без опадів. Температура вночі та вдень 3-8° тепла (у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла);

  • На півдні та південному сході — вночі 5-10°, вдень 10-15°.

«Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с», — зазначили синоптики.

Якої погоди очікувати у Києві

За прогнозами синоптиків, 24 листопада на Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується дощ та мокрий сніг, а вдень — без опадів.

Повідомляється, що вітер західний, 7-12 м/с.

Що ж до температури по області, вночі та вдень мешканцям області слід очікувати від 0 до 5 градусів тепла.

«У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°», — додали у центрі.

Раніше українців попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Так, у Київській та Чернігівській областях очікується значний дощ. Центральні області — туман із видимістю 200–500 метрів.

Оголошено жовтий (1 рівень) небезпечності. Слід зважати на те, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити труднощі для руху транспорту. Особливо уважними слід бути мешканцям Києва та області.

