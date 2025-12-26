Магнітна буря 26 грудня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 26 грудня, активність Сонця буде низькою. Очікується магнітна буря зеленого рівня та відповідатиме К-індексу 2.7.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Геомагнітна активність загалом має бути спокійною. Хоча залишається ймовірність епізодичної активної активності через залишкові ефекти корональної діри.

Магнітна буря 26 грудня. Фото: Мeteoagent

Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.