Ранковий шот оливкової олії: модний здоровий тренд або безглуздий міф

Ранковий шот оливкової олії / © Getty Images

Реклама

Проте, чи справді цей вірусний у соціальних мережах тренд настільки корисний, розповіло видання Real Simple та поділилося корисною. інформацією, яку варто знати перед тим, як почати вживати оливкову олію.

Оливкова олія — беззаперечний суперфуд

Оливкова олія — один із найкорисніших продуктів у світі. Вона багата на мононенасичені жири, які підтримують здоров’я серця, зменшують запалення в судинах і позитивно впливають на мозок. Окрема гордість EVOO — поліфеноли, рослинні антиоксиданти, які впливають на зниження ризику хронічних захворювань.

Недарма вона — основа середземноморської дієти, яку наука роками визнає однією з найздоровіших. Постійне поєднання рослинної їжі з оливковою олією може бути тим самим «секретним інгредієнтом», який знижує ризик серцевих хвороб і когнітивного спаду.

Реклама

Звідки взялася ідея пити олію зранку

Суть проста: 1–2 ст. л щодня — натщесерце, просто так. Саме таку ідею просуває тренд, а деякі бренди навіть випустили готові порційні шоти оливкової олії. На думку маркетологів, формат шоту має зробити корисну звичку максимально легкою: без змін у раціоні, без складних рецептів, просто — відкрив і випив.

Плюси

Зверніть увагу, що багато людей просто не споживають достатньо оливкової олії. Для порівняння:

в Україні люди у середньому споживають близько 1 літра оливкової олії на рік;

у країнах Середземномор’я — у 10–20 разів більше.

Багато дієтологів радять вживати не менше 4 ст. л олії на день, це має дати дивовижні результати для серця та пам’яті. Тож шот може стати простим способом регулярно додавати оливкову олію до раціон, особливо для тих, хто не готує вдома.

Мінуси

Попри всі плюси, лікарі застерігають, що пити оливкову олію окремо — не ідеальний варіант. Вона корисна не лише сама по собі, вона допомагає організму краще засвоювати поживні речовини з інших продуктів. Ідеться про вітаміни та антиоксиданти з:

Реклама

зелених овочів

цільнозернових

бобових

риби

горіхів і насіння.

Якщо ж олія споживається лише у форматі шоту, частина цієї користі втрачається. Плюс — це може бути досить дорого, особливо якщо йдеться про порційні продукти. А ще варто пам’ятати, що наукових доказів, що оливкова олія напряму покращує стан шкіри чи травлення саме у вигляді шоту, поки що немає.

Як обрати оливкову олію

Не вся олія однаково корисна. Для вживання у чистому вигляді експерти радять звертати увагу на вміст поліфенолів. Ознаки якісної олії:

виготовлена з раннього збору оливок;

холодного віджиму;

з підтвердженим рівнем поліфенолів, чим вище — тим краще;

може мати гіркуватий, насичений смак — це нормально та навіть бажано.

Цікаво, що дві столові ложки олії з високим вмістом поліфенолів можуть за антиоксидантною дією дорівнювати літру звичайної оливкової олії.

Шоти оливкової олії — не шкідливий тренд і не чарівна пігулка. Вона справді надзвичайно корисна, але найкраще працює у поєднанні з їжею, а не як соло-напій.

Реклама

Якщо вам подобається формат шоту — це може бути зручним стартом. Але справжній здоровий тренд, як і середземноморська філософія життя, — це не швидкі рішення, а щоденний баланс, різноманітне харчування та задоволення від їжі.