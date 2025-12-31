ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 31 грудня: чого очікувати від сонячної активності

Сьогодні очікуються слабкі магнітні збурення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 31 грудня, активність Сонця трохи підвищилася. Очікується магнітна буря середньої потужності. Вана відповідатиме К-індексу 4,3 (жовтий рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Очікується, що геомагнітні умови підвищуватимуться через комбінований вплив високошвидкісного потоку корональних дір та можливого випромінювання корональної маси, що спостерігалося 28 грудня.

Магнітна буря 31 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 31 грудня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей. Саме вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

В період магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування, пити менше кава та відмовитися від алкоголю.

Дата публікації
Кількість переглядів
231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie