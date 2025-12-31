Магнітна буря 31 грудня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 31 грудня, активність Сонця трохи підвищилася. Очікується магнітна буря середньої потужності. Вана відповідатиме К-індексу 4,3 (жовтий рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Очікується, що геомагнітні умови підвищуватимуться через комбінований вплив високошвидкісного потоку корональних дір та можливого випромінювання корональної маси, що спостерігалося 28 грудня.

Магнітна буря 31 грудня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей. Саме вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

В період магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування, пити менше кава та відмовитися від алкоголю.