Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять зустрічати Новий рік удома

Усім відомо, що Новий рік — сімейне свято, тому його обов’язково потрібно зустрічати вдома — у компанії найближчих людей.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але як же іноді хочеться відмовитися від домашніх клопотів і вирушити в новорічну ніч геть із дому — в гості, в ресторан і навіть у подорож. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять зустрічати Новий рік удома.

Лев

Леви категорично не визнають свят, для підготовки до яких вони мають годинами стирчати на кухні, наводити лад у домі, а потім засинати за святковим столом. Тож вони хочуть іти туди, де про них клопотатимуться, а вони — відпочилі й свіжі — слугуватимуть прикрасою столу й душею компанії.

Стрілець

Стрільці в будь-яке свято — і в Новий рік, насамперед — прагнуть поєднувати приємне з іще приємнішим. Якщо в них є така можливість, вони в цей час вирушають у подорож — до того ж, що далі, то ліпше — особливу популярність у представників знака мають екзотичні країни.

Близнята

Близнята люблять численні й галасливі компанії, але рідко бувають готовими до того, що натовп — нехай навіть і такий, що складається з близьких людей і друзів, — вдереться до них до дому і порушить той ідеальний лад, який вони навели напередодні. Набагато приємніше, на їхній погляд, відсвяткувавши в гостях, повернутися додому, де тихо і чисто.

