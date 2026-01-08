Не лише милі: ці 5 порід собак у світі вважають справжніми талісманами удачі

Ши-тцу / © Credits

Певні породи собак у різних культурах традиційно вважають символами удачі та добробуту. До цього переліку входять ши-тцу, китайська чубата, мопс, ксолоітцкуінтлі та пекінес — породи, чия історія та символічні зв’язки зробили їх своєрідними талісманами для власників. Попри містичний ореол, експерти підкреслюють: ці собаки відомі ще й своєю лагідністю, відданістю й товариським характером, що й формує їхню репутацію «щасливчиків».

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці зазначають, що асоціації з удачею виникли не випадково — корені більшості цих вірувань сягають давніх легенд, придворних традицій та культурних символів різних народів. Тож для тих, хто хоче хвостатого друга, який принесе море позитиву, ці породи часто опиняються серед перших у списку.

Ши-тцу. У Китаї цю породу називають «лев-собака» — відповідно до легенд, маленький пес міг перетворюватися на лева, щоб оберігати Будду. Ши-тцу символізує силу, захист і процвітання, а його спокійний, ніжний характер робить його популярним домашнім улюбленцем.

Китайська чубата. Історично ці собаки супроводжували мореплавців, допомагали позбавлятися шкідників і вважалися охоронцями від невдач. Порода представлена у двох типах — безшерстому та пухнастому (паудерпаф), і обидва різновиди відомі своєю прив’язаністю до людей.

Мопс. У китайській культурі мопс був символом багатства й захисту. Породу довго утримували при дворах імператорів, а сьогодні вона зберігає репутацію «щасливої» завдяки своєму веселому, лагідному й життєрадісному темпераменту.

Ксолоітцкуінтлі. Давня мексиканська порода з історією, що сягає цивілізацій ацтеків і майя. Вважалося, що ці собаки супроводжують душі у потойбіччі й оберігають дім від злого. Ксоло відомі своєю врівноваженістю та здатністю легко пристосовуватися до нових умов.

Пекінес. Спочатку його виводили як собаку-компаньйона для імператорської родини. В китайській традиції пекінес символізує процвітання й захист, а прізвисько «фу-собака» пов’язують із вірою у здатність породи відлякувати злих духів.

