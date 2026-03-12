Забудьте про каву та енергетики: вчені кажуть, що газована вода підвищує концентрацію та уважність

Забудьте про каву та енергетики / © Associated Press

Реклама

Коли на роботі падає продуктивність, багато хто тягнеться за кавою або енергетиками. Але нове дослідження свідчить, що газована вода може дати необхідний «заряд» без кофеїну та цукру.

Про це пише dailymail із посиланням на дослідження у журналі Computers in Human Behavior Reports.

Японські науковці з Університету Цукуба провели експеримент за участю 14 гравців у віртуальний футбол.

Реклама

Під час однієї сесії вони пили звичайну воду, а під час іншої — газовану.

Результати показали, що газована вода допомагала підтримувати увагу та зменшувати втому протягом трьохгодинної гри. Крім того, учасники відчували більше задоволення від процесу.

«Газована вода може стати низькоризиковою та стійкою альтернативою кофеїну та цукру для зменшення когнітивної втоми у сучасному цифровому житті», — зазначають автори дослідження.

Подробиці експерименту

Під час експерименту учасники пили воду, охолоджену до 4°C, у регулярні проміжки, загалом 500 мл. Через кілька днів вони повторили сесію з альтернативним напоєм. Вчені вимірювали не лише суб’єктивну втому та задоволення, а й розмір зіниці (індикатор втоми) та частоту серцевих скорочень.

Реклама

«У порівнянні зі звичайною водою, газована значно зменшувала суб’єктивну втому, підвищувала задоволення і зберігала когнітивну функцію, а також запобігала звуженню зіниць», — повідомляють автори.

Газована вода вже раніше демонструвала ефективність у когнітивних завданнях, адже вуглекислий газ активує сенсорні рецептори у роті — так звані transient receptor potential (TRP), що підвищує активність мозку.

Також під час гри учасники менше припускалися помилок, що свідчить про кращий контроль над діями команди.

Хоча дослідження не порівнювало газовану воду безпосередньо з кавою чи енергетиками, учені наголошують: кофеїн та цукор підходять для короткочасних інтенсивних завдань, але їхнє регулярне вживання може призвести до залежності та негативних наслідків для здоров’я.

Реклама

«Регулярне споживання газованої води, яка не містить цукру та кофеїну, не має таких ризиків і може бути безпечнішою альтернативою для щоденного підвищення уважності», — роблять висновок дослідники.

Вчені також з’ясували, чому газовані напої «щипають» язик. Це пов’язано з ферментом на смакових рецепторах, який реагує на вуглекислий газ, активуючи кислочутливі рецептори і передаючи сигнал у мозок.

«Саме це створює характерне відчуття газованих напоїв», — пояснює доктор Ніколас Риба з Національного інституту здоров’я США.

Нагадаємо 13 неочікуваних переваг ходьби для здоров’я та прості способи зробити її щоденною звичкою.

Реклама