Байден провів засідання Ради нацбезпеки США: про що говорили

Рада нацбезпеки США обговорила останні події у світі.

Президент США Джозеф Байден провів засідання Ради національної безпеки, під час якого обговорювалося українське питання.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Сьогодні президент Джозеф Байден провів засідання Ради національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Темою обговорення засідання Ради нацбезпеки США стали останні події, пов'язані з нарощуванням російської військової присутності на кордонах України.

Проте більше жодних подробиць цього важливого для України засідання у Білому домі не повідомляють.

"Президент Байден продовжує стежити за розвитком ситуації в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує його про події на місцях. Вона підтвердила, що Росія може розпочати напад на Україну будь-коли", — повідомляла раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Байдена інформували про зустрічі віцепрезидентки Камали Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, лідерами країн Балтії та канцлером Німеччини.

Слід зазначити, що Байден у суботу, 12 лютого, говорив телефоном із Путіним. Розмова президентів тривала більше однієї години. Головна тема – напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

До слова, Блінкен повідомив, що готовий зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори намічені на 24 лютого. Втім, зазначив держсекретар, це станеться лише за умови, що буде російське вторгнення до України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден з посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться в Україну. Воно може відбутися найближчими днями чи тижнями, переконаний глава Білого дому. Байден підкреслив, що Росія оточила Україну з трьох сторін — уздовж російського кордону, з Криму та Білорусі.

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