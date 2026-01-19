Чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від анексії Криму Росією: Бессент відповів

Бессент / © Associated Press

У США вважають, що «слабкість» Європи спонукає отримати когтроль над Гренландією з метою забезпечення глобальної стабільності. Там сподіваються: Європа зрозуміє, що це — найкраще рішення як для європейців, так і для американців.

Про це Бессент сказав в ефірі NBC News.

Бессента запитали, чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від анексії Криму Росією у України.

«Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів», — відповів він.

Він додав, що Штати перебувають у дуже гарній рівновазі з Китаєм.

«Але якби Китай зробив щось, що порушило б цей баланс, я думаю, президент був би готовий діяти», — продовжив Бессент.

Багато законодавців, зокрема деякі республіканці, виступили проти риторики Трампа щодо Гренландії.

Гренландія є частиною Данії, союзника НАТО, і деякі демократи попереджають, що будь-які дії США проти Гренландії зруйнують альянс НАТО.

На запитання, що важливіше для національної безпеки США — Гренландія чи НАТО, Бессент назвав це «хибним вибором». Пізніше він сказав, що «звичайно, ми залишатимемося частиною НАТО».

Глава Міністерства фінансів США зазначив про можливість використання надзвичайних повноважень Трампом для виправдання застосування сили для захоплення Гренландії. Але сенатор Ренд Пол, республіканець від штату Кентуккі, який очолює Комітет з питань внутрішньої безпеки Сенату США, вважає, що зробити це було б «смішно», оскільки в Гренландії немає надзвичайної ситуації.

Раніше Трамп стверджував, що США потребують повного контролю над Гренландією для цілей національної безпеки. Його погрози були рішуче відкинуті Гренландією, Данією та іншими європейськими союзниками.

Раніше йшлося про те, що лідери ЄС обговорять погрози Трампа щодо Гренландії. Так, є шість ключових пунктів у контексті напруженості довкола Гренландії: