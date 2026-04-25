Майже 600 чоловіків за добу: найактивніша жінка світу приголомшила сумою своїх заробітків

Жінка / © Credits

Реклама

Актриса, яка знімається у фільмах для дорослих і отримала прізвисько «найсексуальніша активна жінка у світі», відверто розповіла про свої фінансові здобутки. 28-річна Енні Найт привідкрила завісу таємниці над тим, як вона створює контент та куди витрачає свої величезні статки.

Про це пише Daily Mail.

Енні Найт, австралійка з Голд-Коста, розпочала свою кар’єру в індустрії для дорослих у 2020 році. Вона швидко здобула популярність завдяки відвертим розповідям про своє особисте життя. Зокрема, зірка потрапила в заголовки газет після того, як за 12 годин вступила в інтимний зв’язок із 583 чоловіками, що призвело до госпіталізації через загострення ендометріозу.

Реклама

В інтерв’ю Енні зізналася, що її кар’єра є надзвичайно прибутковою. Проте вона зауважила, що через перенасичення ринку в інтернеті працювати стало складніше.

«Останні три роки я стабільно заробляю шестизначну суму в місяць», — заявила Енні.

За попередніми оцінками, її середній дохід становить близько 158 391 фунта стерлінгів, а у вдалі місяці ця сума може сягати 316 783 фунтів.

Незважаючи на молодий вік, Енні демонструє раціональний підхід до управління капіталом. Найбільшими її придбаннями стали власний будинок за 3 мільйони австралійських доларів та три об’єкти нерухомості, придбані як інвестиції.

Реклама

«Я намагаюся розумно розпоряджатися своїми грошима», — каже зірка.

Крім того, значна частина коштів зараз спрямовується на майбутнє весілля з її нареченим Генрі Брейшоу.

Проте великі статки принесли і великі проблеми. У грудні минулого року зірка пережила справжній жах: невідомий чоловік увірвався до її будинку та знімав її на відео. Після цього інциденту Енні була змушена витратити 10 000 доларів на модернізацію систем безпеки та найм приватної охорони.

«Тепер у нас є охранник, який завжди готовий прийти на допомогу. Його присутність на нашій території в протягом двох ночей і модернізація всіх наших систем безпеки обійшлися приблизно в 10 000 доларів», — розповіла вона.

Реклама

За словами Енні, тепер її оселя надійно захищена від будь-яких посягань.

«Він прикрасив весь будинок, ми тепер практично як Форт-Нокс. Ніхто туди більше не залізе!» — підсумувала актриса.

Наразі Енні Найт продовжує залишатися однією з найбільш високооплачуваних творців контенту у своїй ніші, поєднуючи бурхливу кар’єру з далекоглядним плануванням майбутнього.

Нагадаємо, дослідження, показало, що порнографія не завжди має негативний вплив на сексуальне життя. У національному секс-опитуванні в Німеччині взяли участь понад 4 тисячі дорослих віком від 18 до 75 років, які хоча б раз у житті переглядали порнографічний контент.

Реклама

За результатами дослідження, 62% респондентів заявили, що порно взагалі не впливає на їхнє сексуальне життя, 25% відчувають позитивний ефект, 11% мають змішані враження, і лише 2,5% повідомили про суто негативний вплив.

Дослідники також звернули увагу, що найбільше скарг на сексуальні проблеми надходило від тих, хто переглядає порно найрідше. Однією з причин цього називають моральний конфлікт — коли людина дивиться порно, але водночас вважає це неправильним, через що виникають почуття провини, сорому та психологічний дискомфорт.

Фахівці зазначають, що люди з суворими моральними переконаннями або релігійним вихованням частіше сприймають перегляд порно як проблему, навіть якщо це трапляється рідко. Сексологи наголошують, що так звана «порно-залежність» часто є не справжньою залежністю, а проявом внутрішніх конфліктів, тривоги або пригніченої сексуальності.